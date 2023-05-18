Tekirdağ'da liseliler Anıtkabir'i ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" liseler arası tiyatro yarışmasına katılan öğrenciler, öğretmenleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan dört okulun tamamı, dereceye giren okullara verilen diğer ödüllerin yanı sıra, Ankara gezisi ödülünden aldıkları dereceye bakılmaksızın yararlandırıldı.

Ankara gezisine çıkan 62 öğrenci ve 15 öğretmen Anıtkabir'i ve kentteki tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için de Ankara gezisi organize edecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'nın gençlerine inandıklarını, güvendiklerini belirtti.

Yüksel, sanatta, bilimde, eğitimde ve her alanda önce Türkiye sonra dünya çapında önemli işlere imza atacak, bilgili, donanımlı ve aynı zamanda milli değerlerine, tarihine aşina, sahip çıkan bir nesil yetişmesi için imkanları seferber ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"İlkokul öğrencilerimize yönelik resim, ortaokul öğrencilerimize yönelik fotoğraf ve lise öğrencilerimiz için tiyatro yarışmaları düzenliyor ve değerlerimiz üzerine düşünmelerini, üretim yapmalarını, sanatla haşır neşir olmalarını teşvik ediyoruz. Tiyatro yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi de kazanan, kaybeden ayırmadan geçen yıl ata topraklarımız olan Selanik'e, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu eve, bu yıl da Anıtkabir’e, ebedi istirahatgahına götürdük."

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