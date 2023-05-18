Şarköy'de Gençlik Haftası kapsamında bisiklet yarışı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bisiklet yarışı gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet yarışı yapıldı.



Eriklice Mahallesi'nden başlayıp Şarköy Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan 10 kilometrelik yarışa, Kaymakam Hakan Kılınçkaya da katıl.

Yağmur altında üç kategoride gerçekleştirilen yarışı ilk tamamlayan Şarköy İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem oldu. Ardından, en yavaş bisiklet sürme yarışması yapıldı.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Kılınçkaya, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ve Şarköy Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Veis tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.