Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü, sürücü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında durakta beklerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Y.Y. idaresindeki 59 KS110 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen Reşat Kuru'ya (72) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kuru'nun öldüğünü belirledi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

















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