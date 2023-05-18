Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İnecik mevkisinde F.K. idaresindeki 59 AGE 886 plakalı araç ile A.M. idaresindeki 59 AGK 443 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle A.M. idaresindeki otomobilde bulunan R.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü A.M. ve araçta bulunan İ.M. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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