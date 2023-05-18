Tekirdağ'da belediyenin depremzedelerin konaklamalarına son verme kararına tepki

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile milletvekili seçilen Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, belediyenin depremzedelerin konaklamalarına son verme kararına tepki gösterdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirecekleri İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüş, Tekirdağ'da menfur bir hadisenin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta "asrın felaketini" yaşadığını belirten Gümüş, "Deprem nedeniyle 11 şehrimiz can kaybı, yaralılar ve mali kayıplarla olumsuz etkilendi. Milletimiz bizden hizmet, yeniden o şehirlerin inşasını, imarını ve ihyasını bekliyor." dedi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin akıl almaz uygulamasına şahit olduklarını dile getiren Gümüş, Türkiye'nin Tekirdağ'ı utanç verici hadiseyle duymak ve görmek zorunda kaldığını ifade etti.

Deprem felaketinin ardından depremzedelerin yanında olduklarını kaydeden Gümüş, "Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız depremzede kardeşlerimizi ilk dakikadan itibaren hiçbir ilimizde mağdur etmedi. İnşallah 28 Mayıs'ın akabinde bugün görevine devam eden Cumhurbaşkanımız ve yeni kabinemizdeki hükümetimiz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırmanın arayışı içerisinde olacak." diye konuştu.

Mestan Özcan da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin uygulamasına son derece üzüldüklerini ifade etti.

Türkiye'nin Tekirdağ'da depremzedelere yönelik uygulamayı konuştuğunu belirten Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde yaşanan menfur olay bizi üzmüştür. Tekirdağlılar olarak böyle anılmaktan rahatsız olduğumuzu hepimiz biliyoruz ve bunu görüyoruz. Bugün Defne'de 48 günde açılan devlet hastanesi aslında başka bir örneğin anlamını gösteriyor. Bugün Kadir Albayrak'ın açıklamalarını görüyoruz. Seçimin ardından yaşanan hadise hepimizi derinden yaralıyor."

Gökhan Diktaş ise milletin, bazılarının samimiyetsiz sevgilerine gereken cevabı verdiğini dile getirdi.

Seçim sürecinde depreme ve deprem bölgesindeki vatandaşlara değinmeye çalıştıklarını anlatan Diktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin operasyonel gücü, organizasyon gücü, kabiliyeti, bir de buradaki milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğü beni çok sevindirdi diyordum. Ama maalesef cümlemin o kısmını bunları gördükten sonra geri almak durumunda kalacağım. Demek ki bir çıkar, karşılık vesilesiyle bir iradenin ipoteği veya insanlara o yardımı oy karşılığı bekleyerek yapılmış. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu Türk insanının içeriğini gösteren bir tarz değil. Milletimiz bunun cevabını 28 Mayıs'ta verecek."



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