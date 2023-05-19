Tekirdağ'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ozan Subaşı yönetimindeki motosiklet, Gazioğlu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Subaşı'nın öldüğünü tespit etti. Subaşı'nın cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan kamyon sürücüsün yakalanması için çalışma başlatıldı.





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