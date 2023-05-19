Ergene'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programla devam edildi.

Doğramacı'nın konuşmasının ardından öğrenciler gösteri yaptı, müzik ve şiir dinletisi sundu.

Düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin de verildiği törene İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Albay Bülent Kasım, Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.



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