19 Mayıs kutlamaları kapsamında 1919 öğrenci "Tekirdağ karşılaması" oynadı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 öğrenci "Tekirdağ karşılaması" oynadı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler bir aylık çalışmalarının ardından sahil dolgu alanında gösteri sundu.

İlçedeki 6 farklı okuldan 1919 öğrencinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin gösterisi, AA ekiplerince dron ile görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gösteri sonrası yaptığı konuşmada, gençlerle çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Gençlerin birlik ve beraberliğini sağlamak için etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Yüksel, "İnanıyorum ki Türkiye'mizin 100 yılı bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu gençler sayesinde Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Yıllarca bizi Türk, Kürt, Arap, Alevi diye ayırdılar. Gençlerimizi uyuşturucudan, alkolden, sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak yatırımlar yapabilirsek, o zaman başarılı belediyecilik ortaya koyabiliriz. Yaklaşık 4 yıldır bütçemizin çoğunu gençlere harcadık." diye konuştu.

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