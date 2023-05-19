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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurban satış başvuruları için kayıtların başladığını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu Belediyesi kurban satış merkezinde satış yapmak isteyen, büyükbaş üreticilerinin 22 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde kurban satış başvuruları için kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

İl dışından gelecek üreticilerin ise 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini aktaran, Sarıkurt, "Kurban satış merkezinde büyükbaş hayvan satışlarına 15 Haziran'da, küçükbaş hayvan satışlarına ise 20 Haziran'da başlanacak. Üreticiler, başvuru için gerekli işlemler hakkında detaylı bilgiye 444 99 59 numaralı telefonu arayarak ulaşabilecekler ya da Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevine bizzat başvurarak bilgi sahibi olabilecekler." ifadelerini kullandı.

- Ergene Belediyesi çilek tarlaları hizmete açıldı

Ergene Belediyesi çilek tarlası, yeni sezonda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Velimeşe Mahallesi'nde belediyenin tarımsal üretim alanında, belediye olarak lavanta ve çilek tarlaları oluşturduklarını belirtti.

Geçen yıl vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarlaların bu yıl yeniden hizmete açıldığını aktaran Yüksel, "Çilek tarlasına gelen vatandaşların sadece çilek toplamakla kalmadığını kafede eşsiz doğa manzarası içinde kahvaltı yapma imkanı da buluyor." ifadelerini kullandı.

















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