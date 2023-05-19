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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Şarköy Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemi belirten konuşma Şarköy Gençlik ve Spor Müdürü Davut Ertiryaki tarafından yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı konulu şiirlerin ve "Gençliğe Hitabe -Gençliğin Ata"ya cevabının okunması ardından halk oyunları, ve jimnastik gösterileri sunuldu.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Alpay Var, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aykaç tarafından verildi.

Programa, Kaymakam Kılınçkaya, Belediye Başkanı Var, Cumhuriyet Başsavcısı Aykaç, Garnizon Komutanı Uğur Tanrıverdi, Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Ertiryaki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Süleyman Mutlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından Şarköy Anadolu Lisesi bando ekibi Atatürk Caddesinde gösteri gerçekleştirdi.

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