Tekirdağ'da 870 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde 870 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adresteki aramada, 870 litre kaçak içki, damıtma kazanı ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.



Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.











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