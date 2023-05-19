Saray'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TEKİRDAĞ (AA)- Saray ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

H.G'nin kullandığı 59 UB 822 plakalı beton mikseri, Büyükyoncalı kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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