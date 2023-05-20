Tekirdağ'da kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hesabı gerekçe göstererek bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralandı.

İddiaya göre, Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki kebapçıya gelen 4 kişi, yemekten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek iş yeri sahibi S.G. ve çalışanlarla tartıştı.

S.G. ve çalışanları darbedip hakarette bulunan zanlılar, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi ve çalışanlar, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu, daha sonra kebapçıya geri döndü.

Bir süre sonra olay yerine gelen 4 zanlı iş yerine ateş etti.



Saldırıda bacağından yaralanan S.G, ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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