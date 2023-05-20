Tekirdağ'da bir kurye, tartıştığı başka bir kuryeyi silahla yaraladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kurye tartıştığı başka bir kuryeyi silahla yaraladı.

Bir restoranda kurye olarak çalışan İ.M. Fevzipaşa Caddesi'ne sipariş teslim etmeye gittiği esnada, aralarında husumet bulunan ve başka bir iş yerinde kurye olarak çalışan M.K. ile karşılaştı.

İki kurye arasında çıkan tartışmada M.K. silahla İ.M'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı İ.M. sağlık görevlilerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

















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