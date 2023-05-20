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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "2. Çorlu Ulusal Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmaya katılan fotoğraflar, ilçedeki bir alış veriş merkezinde sergilenecek.

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Çorlu" konulu yarışmada Arif Tekin, Gılcan Mete Delibay, İsmail Akar, Selahattin Kalaycı ve Serdar İyiiz jüri üyeliği yaptı.



Çorlu'nun farkını ve farklılıklarını yansıtabilmek, fotoğraf sanatı ile sanatçılarına ve kentin tanıtımına uluslararası düzeyde katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada yüzlerce fotoğraf yarıştı.

Halil İbrahim Üzmezoğlu, "Gün Doğarken" adlı fotoğrafıyla yarışmada birinciliği elde etti.

Yarışmada Mehmet Aygör "Çorlu'nun Fener Alayı" fotoğrafıyla ikinci, Burhan Erzincan "Yenice Sahil Dalgaları" fotoğrafıyla üçüncü oldu. Ekrem Kalkan ise "Tarım" fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü 8 bin lira, ikincilik ödülü 6 bin lira, üçüncülük ödülü 4 bin lira ve mansiyon ödülü ise 3 bin lira olarak belirlendi.

- İklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri devam ediyor

Çorlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından "Her Öğrenci Bir Eğitimci" projesi kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" başlıklı eğitimler devam ediyor.

İklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre koruma bilincini yaygınlaştırmak ve geliştirebilmek için düzenlenen ve 1 Mayıs'ta başlayan proje kapsamında Özel Çorlu Küçük Şeyler Anaokulu, Cemile Yeşil Anadolu Lisesi, Çorlu İlkokulu, Çorlu Ortaokulu, Nenehatun Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen eğitimlere 650 öğrenci katıldı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu'da okullarda gerçekleştirilen eğitimlerin program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek "Dünyamız bugün geldiğimiz noktada iklim değişikliğinden muzdarip. Küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliğinin yarattığı ve yaratacağı etkilerle israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, atıkların iş yerlerinde, evlerde ya da okullarda ayrı ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım süreçlerini içeren eğitimlerimiz başladı." dedi.





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