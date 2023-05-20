Tekirdağ'da devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.

Özbekistan uyruklu G.M. idaresindeki 39 AAT 019 plakalı motosiklet, Reşadiye Mahallesi'nde kaldırım taşına çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücü belgesi olmadığı belirlenen G.M'ye para cezası uygulandı.





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