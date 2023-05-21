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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayrabolu ilçesinde Süt Şenliği düzenlendi

AA

Hayrabolu ilçesinde Süt Şenliği düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Süt Şenliği düzenlendi.

Belediyesi tarafından Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen süt şenliğe, çocuklar ve aileleri katıldı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmek ve süt içme alışkanlığını kazandırmak olduğunu belirtti.

Süt Şenliğine yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirten İnan, "Hayrabolu Belediyesi olarak süt şenliğini her yıl düzenleyeceğiz."dedi.

Çeşitli oyun ve gösterilerin sunulduğu şenlikte çocuklarla çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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