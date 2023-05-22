AK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ milletvekili seçilen Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Tekirdağ milletvekili seçilen Özcan, Koncagül ve Diktaş, mazbatalarını almak üzere Süleymanpaşa İlçe Seçim Kuruluna geldi.

Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin, güven ve huzur ortamında bir seçimi geride bıraktıklarını belirtti.

Mazbatasını alan Milletvekili Koncagül, TBMM'de 2'inci dönem milletvekili olarak görev yapacağını anımsattı.

TBMM'de şehrin tüm sorunlarını ve stratejilerini geliştirmek adına var güçleriyle çalışacaklarını aktaran Özcan da destek veren herkese teşekkür etti.

Seçim süresince çok çalıştıklarını aktaran Diktaş ise vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını ve kıymetli bir görevi yerine getireceklerini belirtti.





















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