Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel sanayi esnafıyla bir araya geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Küçük Sanayi Sitesi"nin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda Yüksel, belediye tarafından yapılan "Süleymanpaşa Küçük Sanayi Sitesi" ile ilgili esnafa bilgi verdi.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirecekleri proje ve yatırımlarla Süleymanpaşa'ya marka kent kimliği kazandırma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

İnşaatına başlanan 481 işletmeli yeni sanayi sitesi projesinin yakın zamanda tamamlanacağını aktaran Yüksel, projeyle birlikte sanayi dükkanlarının modern bir yapıya kavuşturacağını ifade etti.

Toplantıya, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarlar Odası Başkanı Münür Kılıç ve yeni sanayi sitesi esnafı katıldı.

Konuşmaların ardından Yüksel, esnafla fikir alışverişinde bulundu.

















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