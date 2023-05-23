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İstilacı tür "Himalaya kına bitkisi"nin yayılma alanı araştırılıyor

AA

İstilacı tür "Himalaya kına bitkisi"nin yayılma alanı araştırılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Cabi, istilacı bir tür olan "Himalaya kına bitkisi"nin yayılma alanının araştırıldığını söyledi.

Prof. Dr. Cabi, AA muhabirine, 2022'de istilacı olma özelliği taşıyan "Himalaya kına bitkisi"nin Giresun'da görülmesinin ardından konuya ilişkin çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu bitkinin doğal habitatının Himalayalar olduğunu anlatan Cabi, "Bu tür Himalayalar'da, Pakistan ve Nepal'de yayılış gösteriyor." dedi.

Bitkinin zamanla Himalayalar'dan Avrupa'ya götürüldüğünü aktaran Cabi, şöyle devam etti:

"Nektar bakımından zengin olmasından dolayı hem arıcılıkta hem de peyzajda kullanılmak amacıyla İngiltere'ye getirilmiş. Daha sonra Avrupa'ya yayılmış. Avrupa'da 3 metreye kadar boylanabilmiş. Avrupa'da bununla ilgili inanılmaz mücadele çalışmaları başlamış durumda. Bu türle mücadelede çok ciddi ekonomik kayıplar da söz konusu. Genellikle çiçek döneminde elle doğal habitattan ayırmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili sadece bu türe hastalık yapan bir takım mantarlar kullanıyorlar."

Cabi, bitkinin varlığının 2022'de Giresun'da raporlanmasının ardından hem Bakanlığın hem de bilim insanlarının çalışma başlattığını dile getirdi.

Bitkinin Türkiye'de de yayılma potansiyeli taşıdığına işaret eden Cabi, şunları kaydetti:

"Tarla kenarları, bahçeler ve nemli alanlarda aşırı büyüme sağlayabiliyor. Bu yüzden tüm Karadeniz risk altında. Marmara Bölgesi'nde ise özellikle Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kısımlarında genellikle geniş yapraklara sahip ılıman nemli ormanları seviyor. O alan da riskli yerler arasında. Bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Bizler de halkın kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz."



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