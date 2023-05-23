Tekirdağ'da misafir edilen depremzedelere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da misafir edilen depremzedelere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

AA

Tekirdağ'da, misafir edilen depremzedelerin kaldığı otele gelerek kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da misafir edilen depremzedelere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, misafir edilen depremzedelerin kaldığı otele gelerek kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan P.T. (40) isimli kadın ve M.A. (64) otele giderek misafir edilen depremzedelerle tartıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Depremzedelere hakaret ettikleri iddiasıyla P.T. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin otele gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakarete uğrayan 2 depremzedenin otelden ayrılarak memleketleri Hatay'a döndükleri öğrenildi.

Otel işletmecisi Serkan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Tekirdağ'ın bu tür olaylarda gündeme gelmesinin üzücü olduğunu ifade ederek, "Akşam olay olduğu sırada dışarıdaydım. Telefonla aradılar olayı anlattılar hemen otele geldim. Geldiğimde iki vatandaş, biri bay biri bayan burada depremzede vatandaşlarımıza küfür ediyordu, hakaret ediyordu. Hemen onları dışarıya çıkarttım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkarttık sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi." dedi.

- Geçen haftada olumsuz durum yaşamışlardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalanmış, sözleşmeye göre, depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları öngörülmüştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal’ın imzasını taşıyan 16 Mayıs 2023 tarihli yazıda, afetzedelere yönelik geçici konaklama hizmetinin 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılmasına karar verildiği belirtilerek, AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması istenmişti.

Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisinin alındığı ifade edilmiş, depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu belirtilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması" istenmişti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 5 milyon TL’lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur. Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD’a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD’ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir." ifadesine yer verilmişti.

Tekirdağ Valiliği de AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otizmli Egemen korkarak girdiği havuzda artık tek başına yüzüyor
YEREL HABERLER Otizmli Egemen korkarak girdiği havuzda artık tek ...
Hayrabolu'da Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Hayrabolu'da Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
İstilacı tür "Himalaya kına bitkisi"nin yayılma alanı araştırılıyor
YEREL HABERLER İstilacı tür "Himalaya kına bitkisi"nin yayılma alanı ...
CHP Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER CHP Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı
Tekirdağ'da inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla 2 ...
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel sanayi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel sanayi esnafıyla ...
AK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı
Erdoğan: 28 Mayıs´ta oy oranını Trakya´da daha farklı noktalara taşımamız lazım
YEREL HABERLER Erdoğan: 28 Mayıs´ta oy oranını Trakya´da daha farklı ...
Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tescilli lezzetler katılımcılara ikram edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde ...
Tekirdağ'da devrilen servis minibüsündeki 13 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da devrilen servis minibüsündeki 13 kişi ...
Tedavisi süren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Tedavisi süren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa ...
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ´da depremzedeleri ziyaret etti(2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ´da depremzedeleri ...
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu ...
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da depremzedeleri ...
TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına son verdiği depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Hayrabolu ilçesinde Süt Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Hayrabolu ilçesinde Süt Şenliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.