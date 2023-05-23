Çerkezköy'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman oluşan apartmanın 4'üncü katında biri çocuk 3 kişilik aileyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden tahliye etti.

Bu kişilere tedbir amacıyla ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.