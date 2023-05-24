Tekirdağ'da 812 yapının dönüşümü gerçekleştirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre tespit edilen 882 riskli yapıdan 812'si yıkılarak dönüşümü gerçekleştirildi.

2012'de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı maliklerine yapılarının riskli olup olmadığının tespiti yaptırıldı, dönüşümde avantajlar sağlandı ve kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı.

Hak sahibi 536 kişiye 6 milyon 918 bin 319,43 lira kira yardımı yapıldı, 115 kişinin kira yardımı ödemeleri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koşullar göz önünde bulundurularak yapılan kira yardımları bin 250 liradan 2023 Nisan'dan itibaren iki kat artırıldı, 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kredi desteği miktarları ise 2023 nisandan itibaren konut yapım ve edinme kredileri 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi, faiz desteği oranı 840 baz puana çıkarıldı.

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