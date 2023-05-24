TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Rehberlik ve Psikososyal Danışma Merkezince depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Atatürk Kent Enstitüsü'nde hizmet vermeye başlayan merkezin bugüne kadar yaklaşık 100 depremzedeye destek sağladığını söyledi.

730 depremzedenin psikososyal destek hizmetinin ise devam ettiğini belirten Sarıkurt, gönüllü psikologlar ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen projede Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye'den gelerek Çorlu'da ikamet eden vatandaşlara hizmet verildiğini kaydetti.

Sarıkurt, şöyle konuştu:



"Çok kıymetli gönüllü psikologlarımız ile çalışarak hayata geçirdiğimiz Rehberlik ve Psikososyal Danışma Merkezi şu an için pek çok vatandaşımıza hizmet veriyor. Deprem mağduru vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz ve tüm gücümüzle her daim yanlarındayız. Kardeşlik ve dayanışma duygularıyla yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirebilmek için hep birlikte çalışıyoruz."

- Rasim Yüksel hacı adaylarıyla bir araya geldi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Bakırca Mahallesi'nden hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Bakırca Mahallesi caminde okunan mevlit programının ardından hacı adaylarıyla bir araya gelen Yüksel, tek tek sohbet ederek hayırlar diledi.

Kendisinin de Ergene Belediyesinin de her zaman bu tür organizasyonların içinde olduğunu belirten Yüksel, "Bakırca Mahallemizden hac vazifelerini yapmak üzere kutsal topraklara uğurlayacağımız hacı adaylarımızın ibadetlerini yerine getirip sağlık ve sıhhat içinde ülkemize, ailelerine dönmelerini, kutsal topraklara gitme özlemiyle yanan tüm Müslümanlara en kısa sürede nasip olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."









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