Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde çorba ikram edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara süzme mercimek çorbası ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Rumeli İskelesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, vatandaşlara Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlatılan süzme mercimek çorbası ikram etti.

Hacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlikleri sürdürdüklerini söyledi.

Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerine karşı farkındalık oluşturduklarını ifade eden Hacıoğlu, "Süzme mercimek çorbası dünyanın en çok bilinen 3 çorbasından bir tanesidir. Türkiye'nin de ulusal tarifi bulunan bir çorbamızdır. Yaptığımız etkinliklerde gastronomi hususunda dikkat ettiğimiz 4 unsur vardır. Birincisi sağlıklı olması, ikincisi geleneksel olması, üçüncüsü katıksız olması ve dördüncüsü ve en önemlisi sürdürülebilir olması. Biz bunlara dikkat ediyoruz." dedi.









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