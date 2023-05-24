Ergene'de 21 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince 21 bin makaron (sigara sarma kağıdı) ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki bir işletmede arama yaptı.



Aramada 21 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron ve 3 kilogram bandrolsüz açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli İ.D. hakkında işlem başlatıldı.





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