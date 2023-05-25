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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvadan 12'si altın 36 madalya ile döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bulgaristan'ın Sandanski kentinde düzenlenen "Seventh Swimming Tournament Spartac" turnuvasına katıldı.

Takım, 29 kulüp ve 680 sporcunun katıldığı müsabakalarda 12 altın, 13 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı, turnuva 3'ncüsü oldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede spora yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

- Çorlu Belediye Meclisi toplandı

Çorlu Belediye Meclisinin 2023 yılı mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

- Ergene Atatürk Evi'ne ziyaretler devam ediyor

Ergene Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ergene Atatürk Evi ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ilçeye kazandırılan Ergene Belediyesi Atatürk Evi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Atatürk Evi'ndeki heykellerden 5'inin Atatürk'ün hayatının her bir evresini tasvir ettiğini belirtti.

- "Hoş Geldin Bebek Projesi"

Ergene Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.













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