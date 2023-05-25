Tekirdağ'da gelincikler tarlalara güzellik kattı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tarla ve bahçelerde açan gelincikler, bölgede renkli görüntüler oluşturdu.

İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgedeki yeşil arazilerde güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanoladan sonra gelinciklerin de tarlaları renklendirdiğini söyledi.

Tekirdağ'da doğanın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirten Hacıoğlu, "Nisan başında kanola ile tarlalar sarıya boyanmıştı. Bugünlerde de gelinciklerle kırmızıya boyandı. Gelinciklerden sonra lavanta ile mor tarlaları göreceğiz. Tekirdağ renkli tarlalarıyla her zaman ilgi görüyor. En son ayçiçeğinin sarısıyla tarlalar yine sarıya boyanacak." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her geçen yıl daha çok ziyaretçi ağırladığını vurgulayarak, "Tarlaların sunduğu güzellik özellikle fotosafari tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu güzellikleri duyanlar da akın akın Tekirdağ'a geliyor. Kentin bu güzelliklerini görmek için herkesi ilimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.













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