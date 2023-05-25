Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkisinde şüpheli bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Otomobilde bulunan D.E, N.T. B.U. ve B.E. gözaltına alındı.

- Marmaraereğlisi'nde kaçak telefon ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.



Aramada 5 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç. ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.









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