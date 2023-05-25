Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı ikram edildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere Hayrabolu tatlısı dağıttı.

Hacıoğlu, gazetecilere, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili farkındalık oluşturduklarını belirten Hacıoğlu, "Kentte önemli coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Bu ürünleri artırmaya çalışıyoruz. Hayrabolu tatlısı da coğrafi işaretli bir ürünümüz. Bu tatlımızı gastronomide dünyaya taşımayı planlıyoruz. Çok önemli geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlıdır. Tekirdağ doğası, tarihi ve turizminin yanı sıra gastronomide de ön plana çıkacaktır." dedi.

NKÜ Rektörü Şahin de Türk mutfağının eşsiz lezzetlere sahip olduğunu dile getirerek, üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.









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