TBB Başkanı Sağkan Tekirdağ'da Şeref Yılı Plaket Töreni'ne katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Tekirdağ'da baro tarafından düzenlenen plaket törenine katıldı.

Tekirdağ Barosu tarafından, Tekirdağ Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz Konferans Salonu'nda meslekte 25, 30, 35, 40 ve 50 yılını tamamlayan avukatlar için Şeref Yılı Plaket Töreni düzenlendi.

Sağkan, törende yaptığı konuşmada, programın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Avukatların, meslek büyüklerinden önemli tecrübeler kazanabileceğini belirten Sağkan, "Avukatlık mesleğinin en önemli problemlerinin başında, usta çırak ilişkisinin yerini işçi işveren ilişkisinin alıyor olması. Öncelikle çözmemiz gereken birincil problemin bu olduğuna inanıyorum. Bugün 25, 30, 35, 40 ve 50. şeref yılı plaketlerini vereceğimiz çok kıymetli meslek üstatlarımıza her şeyden önce bu ülkede yurttaş olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de avukatların örgütlü gücü olan Tekirdağ Barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak herkesin büyük bir mücadele ile çalışacağını dile getirdi.

Gürcün, avukatların herkesin teminatı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de ve Tekirdağ'da hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye emek veren yurttaşların daha çağdaş ve adaletli ülkede nefes alması için gecesini gündüzüne katarak, fedakarca avukatlık mesleği için ter döken ustalarımıza şükranlarımızın küçük bir nişanesi olan plaketlerini takdim edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından avukatlara plaketleri verildi.

Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Büngül, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin ve baro üyesi avukatlar da katıldı.

























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