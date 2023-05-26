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GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama

AA

GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Tekirdağ merkezli Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan şüphelinin de bulunduğu 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesine sevk edilen şüphelilerden, terörist başının korumalığını yapan zanlının da bulunduğu 21'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde Yeşil Sol Partinin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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