Tekirdağ'da 30 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde bir evde 30 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adresteki aramada 30 litre kaçak içki, ruhsatsız tüfek ve 20 av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.





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