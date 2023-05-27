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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde okul ziyaretinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Ulusan, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulusan ziyaretinde okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan da yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Yılmaz, faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Şahin'e bilgi verdi.

Rektör Şahin, anlatılan çalışmaları dinledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





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