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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Basketbol 2 Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ temsilcisi Kapaklıspor, play-off yarı final karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 67-58 mağlup etti.



ÇOSB Spor Salonu'da oynanan mücadelede Kapaklıspor, Esenler Erokspor'u konuk etti. Maça 8-0'lık seri ile başlayan Kapaklıspor, hızlı hücumlar ve dış atışlardan bulduğu sayılarla maçı önde götürdü.



Konuk ekip Esenler Erokspor da pota altından bulduğu sayılarla maça ortak oldu ve ilk yarı 38-37 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

3. periyotta da etkili oyununu devam ettiren Kapaklıspor, dış atışlarla bulduğu sayılarla farkı açtı. Esenler Erokspor'un savunmadaki zaafını iyi değerlendiren sarı lacivertli ekip son periyota da önde girdi. Son çeyrekte oyunu rölantiye alan ve farkı 9 sayıda tutan Tekirdağ temsilcisi, maçı 67-58 galibiyetle bitirdi.

Türkiye Basketbol 2 Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor, sezonu şampiyonlukla tamamladı. Şampiyonluğun ardından play-off mücadeleleri yapan Tekirdağ temsilcisi, play-off mücadelelerinde Çözüm Ankara Koleji, İstanbul Anka ve Esenler Erokspor'u mağlup ederek finalde Çayırova Belediyesi'nin rakibi oldu.

Finale yükselen Kapaklıspor, önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

Galibiyetin ardından açıklamada bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Trakya'da ilk kez bir basketbol takımının 1. Lig'e yükseldiğini söyledi.



Çetin, "Bugün bir tarih yazıyoruz. Çok mutluyuz. Trakya'da ilk kez bir takım 1. Lig'de mücadele edecek. Kapaklıspor'umuzu, yönetimini, teknik ekibini ve oyuncularını tebrik ediyorum." dedi.









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