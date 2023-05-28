Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammet Emin Korkmaz yönetimindeki 31 AGR 668 plakalı tır, TEM otoyolu gişeler mevkisinde bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptı.









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