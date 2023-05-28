Tekirdağ'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı polise teslim oldu.

R.G. ile Tayfun Işık (28), Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G. evli ve bir çocuk babası Işık'a silahla ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli R.G. polise teslim oldu.

















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