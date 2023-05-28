Tekirdağ'da trafik kazasında infaz koruma memurunun ölümüne ilişkin 1 tutuklama

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trafik kazasında infaz koruma memurunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.T'nin (36) kullandığı 59 ABF 645 plakalı otomobil ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru Mehmet Tevfik Akdemir (23) idaresindeki 59 AGY 583 plakalı otomobil, Sağlık Mahallesi'nde çarpışmış, Akdemir kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Otomobil sürücüsü B.T. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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