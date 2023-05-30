Tekirdağ'da LGS'ye girecek öğrencilere yıl sonu etkinliği düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yıl sonu etkinliği eğlencesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak sınav hazırlık desteği verilen Bilgi Evi'ne devam eden öğrenciler, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde stres atarak eğlendi.

Etkinlikte, öğrenciler arasında halat çekme, çuval yarışı yapıldı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de etkinliğe katılıp sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Hedef belirlemenin, meslek seçiminin ve seçilen hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışmanın önemli olduğunu belirten Yüksel,



"Birbirinden eğlenceli ve neşeli oyunlarına hakemlik ettiğimiz öğrencilerimizle keyifli dakikalar geçirerek, şimdiden tüm çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu iyi tatiller diledik.



Öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyor, belediye olarak onlar için hayata geçirdiğimiz hizmet ve yatırımların onların geleceklerine olumlu katkı yaptığını görmekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





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