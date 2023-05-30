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Tekirdağ NKÜ'de "Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi düzenlendi

AA

Tekirdağ NKÜ'de "Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA). - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen eğitim, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2021-2025) doğrultusunda hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2023 yılı faaliyet planı kapsamında gerçekleştirildi.

Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Çınar'ın eğitmenliğinde gerçekleşen eğitimde, kadının hakları ve kadına karşı şiddete ilişkin ülkedeki mevzuat detaylı biçimde ele alındı.

Eğitime, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Oğuz Ersöz, Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Derya Keskinci, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.


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