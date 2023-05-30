Tekirdağ'da motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

M.S.S'nin kullandığı motosiklet ile M.U. idaresindeki 59 BD 7572 plakalı kamyon Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.



Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.











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