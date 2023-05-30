En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı seçilen Hüseyin Avni Yeniay, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ve Yeniay makamda bir süre sohbet etti.

Vali Yıldırım, Yeniay'a görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Yeniay'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.





-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üretürk ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Üretürk'e teşekkür etti.

Ziyarette Üretürk'e ilçe başkan yardımcısı Berk Boaçhan da eşlik etti.





-Tekirdağ'da bir hayırsever depremzedelere bağış yaptı

Tekirdağ'da hayırsever bir kadın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışta bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Fatma Karakaya zekatını depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesine bağışladı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi adına nakdi bağışı kabul eden İl Müftüsü Mustafa Soykök, Karakaya'ya teşekkür etti.

Soykök, ülkede duyarlı vatandaşlar olduğu müddetçe her türlü afet ve belanın kolaylıkla atlatabileceğini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.