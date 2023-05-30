Tekirdağ Müftülüğünce seminer düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Müftülüğünce Müftülük Konferans Salonunda Vaaz İrşat Çalıştayı hazırlık semineri düzenlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, seminer öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin şuanda dijital bir çağda yaşadığını söyledi.

Çocuklara ve gençlere iyi bir şekilde rehberlik edebilmek adına çalıştıklarını aktaran Irmaklı, "Artık dijital bir nesilden söz ediyoruz. Bir ayrım var dijital yerliler ve dijital göçmenler. Bizler dijital dünyaya sonradan dahil olanlarız. Yeni nesil için artık dijital yerliler ifadesi kullanılıyor. Onlar dijital bir dünyada hayata başladı. Hayatlarının önemli kısımlarını bu dijital mecrada yaşıyorlar. Bu gerçekliği hesaba katarak, bu dünyanın içerisinde biz nasıl çocuk ve gençlerimize iyi rehberlik yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunun gerçeklik olduğunu kabul etmeliyiz."diye konuştu.

Dijitalin hayatı kolaylaştırıldığını aktaran Irmaklı, dijital dünyanın aynı zamanda ciddi riskleri olduğunu dile getirdi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevki Işıklı da internette doğruluğu tespit edilemeyen tonla bilgi olduğunu ifade etti.

Işıklı, gençlerin internetteki bilgilere çok fazla dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "İnternet artık güç odaklarının elinde bir tür manipülasyon aracı. İnsanlar kolaylıkla dini bilgiyi manipüle edebilirler." dedi.

İnternette akreditasyondan geçmemiş tonla bilgi bulunduğunu vurgulayan Işıklı, "Gençler karşılaştırmalı dini bilgilere bakmalılar. Karşılaştıkları bilgi ve belge çokluğu arasında karşılaştırma yaparak gerçeği aramaları gerekecek. Büyük bir dikkat ve karşılaştırmalı yöntemle bakılmalı."ifadelerini kullandı.

Seminere, İl Müftüsü Mustafa Soykök, vaizler, gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar katıldı.





















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