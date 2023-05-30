Tekirdağ'da yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobile zarar verdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hortum ve yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağının geçen araca çarpması kameralara yansıdı.



İlçede aniden başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü.

Su birikintilerinden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Altyapı yağmur sularını tahliye etmede zorlandı.

Reşadiye Mahallesi'nde 59 AGS 010 plakalı otomobilin geçişi sırasında rögar kapağı fırladı. Aracın arka tarafı 1 metreyi aşkın yükseldi, ardından düştü.

Maddi hasarın yaşandığı olayda, çekici otomobili alarak yoldan kaldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Bu arada ilçede sağanağın ardından rüzgar etkili oldu. Şeyhsinan Mahallesi'nde hortum oluştu.

Kısa süreli paniğe neden olan hortum daha sonra kayboldu.

Hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



İlçedeki sağanağın akşam saatlerine dek ara ara devam etmesi bekleniyor.



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