Hayrabolu'da sağanak etkili oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



İlçe merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı evleri su bastı.



Belediye Başkanı Osman İnan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken ekiplerin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



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