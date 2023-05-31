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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Büyüksehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Resimleri çizen öğrencileri takdir eden Ulusan, sergide birbirinden başarılı çalışmaların yer aldığını belirtti.

- Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Yüksel, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini belirtti.

Mahallede yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Yüksel, "Çınarlı Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edebilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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