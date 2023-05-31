Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa İlkokulunca düzenlenen yıl sonu etkinliğinde öğrenciler Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisi sundu.

Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sahnede yeteneklerini sergilerken, veliler de bazen oyunlara eşlik etti.

Etkinlik sonunda öğretmen ve öğrenciler birlikte şarkı söyleyip ardından Türk bayrağı açtı.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların gösteri için 9 aydır çalıştığını söyledi.

Öğrencilerin gösterisinin ilgiyle izlendiğini ifade eden Metinoğlu, "Çocukluk döneminde yapılan egzersizlerin ileriki yaşlarda sağlık ve bilişsel uygunluk üzerindeki etkisinin pozitif yönde olacağı bilinmektedir. Halk oyunlarının müzik ve dansı içeren yapısı bedensel koordinasyon gelişimine katkı sağlar. Bunun yanında eğlenceyle bütünleşen motivasyonu sayesinde çocuklarda öğrenim sürecini verimli ve olumlu etkilediği görülmüştür. Öğrencilerimiz etkinlikle hem kendileri doyasıya eğlendi hem de ailelerini eğlendirdi." dedi.

Metinoğlu, çalıştırıcı öğretmen Fırat Balcıoğlu ve gözlemci öğretmenlere de etkinliğin gerçekleşmesindeki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.





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