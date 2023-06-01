Tekirdağ'da evlerindeki saksılarda haşhaş bitkisi yetiştiren 2 kişi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde kaçak şekilde saksılara ekilmiş 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Sarılar Mahallesi'nde A.S. ve İ.K'nin yaşadığı evde haşhaş yetiştirildiğini tespit etti.

Evdeki aramada saksılara ekilen ve uyuşturucu yapımında kullanılan 384 kök haşhaş bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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