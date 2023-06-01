Tekirdağ'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Veli Ö'nün kullandığı 59 RC 929 plakalı otomobil, Şahin Mahallesi'nde Salih D. idaresindeki 59 AD 592 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Veli Ö. ve Salih D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Burçin D. ile Ayşe Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.













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