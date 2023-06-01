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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Engelli Takımı, Türkiye Şampiyonası için çalışıyor

AA

Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Engelli Takımı, Türkiye Şampiyonası için çalışıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da engelli sporculardan oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı, 19-24 Haziran'da Yalova'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyince 3 ay önce bir proje kapsamında boccia takımı kuruldu.

Sporcular geçen ay katıldıkları Bedensel Engelliler Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'nda farklı kategorilerde madalyalar kazandı.

Elde edilen başarıyla hedef yükselten Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı, Türkiye Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Hazırlıklarını üniversitenin spor salonunda sürdüren sporcular Yalova'dan elleri boş dönmemek için antrenmanlarına devam ediyor.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Murat Sarılarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkan verildiğinde engellilerin her şeyi başarabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Oyuncuların kısa sürede kendini geliştirdiğini belirten Sarılarlı, "Sporun bizim için çok verimli olduğunu düşünüyoruz. İlk defa katıldığımız turnuvada da ikincilik ve üçüncülük kazandık. Turnuvadan sonra Türkiye Şampiyonası için çalışmalarımızı hızlandırdık. Şampiyonaya kadar artık her gün çalışacağız. Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Sarılarlı, boccianın Tekirdağ'da bu yıl tanınmaya başlandığını aktararak, bu sporun sosyalleşme anlamında engellilere çok önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Oyunculardan Aykut Garip ise engellilerin bir şeyler başarabildiğini göstermek için takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri görevlisi İsmail Çeşmeci de boccia takımının iyi yerlere gelmesi için ilk günden bu yana takımın yanlarında olduklarını söyledi.

Takım olarak ilk defa şampiyonaya katılacaklarını vurgulayan Çeşmeci, "Engellilerin hem sosyalleşmeleri hem de mental yönden kendilerini iyi hissetmeleri için boccia müthiş bir spor. Gittiğimiz yarışmalarda ilimizi, belediyemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Engellilerin sosyalleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.


-Boccia sporu

Boccia, aslen serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunudur. Bu spor artık motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da içermektedir.

Bu spor oyuncuların renkli topları, "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları düzgün bir yüzeyde oynanır. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanır.

Takım maçlarında altı bölüm oynanırken, bireysel ve çiftler maçları dört bölümden oluşur. Her bir bölümden sonra "jak"e, topu en yakın olan sporcu, çift veya takım 1 puan alır ve hedef topuna rakiplerininkinden daha yakın olan her bir top için artı bir puan alırlar.

Her bir sporcu, çift veya takım her bölümde altı top atar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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